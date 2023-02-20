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АНАЛІТИКА

Японія планує надати Україні ще $5,5 мільярда допомоги

 

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія планує виділити Україні ще $5,5 млрд додаткової фінансової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Також Кісіда на засіданні правлячої партії ЛДП у понеділок заявив, що він запросить Президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт Групи семи, який запланований пізніше цього тижня, в першу річницю вторгнення росії в Україну.

Очікується, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією росії проти України.

Ба більше, лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також ЄС погодяться продовжити підтримку України.

Раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив Президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-саміті країн "Групи семи" у роковини повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
 

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