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АНАЛІТИКА

Директор МВФ Георгієва прибула до Києва - нардеп

 

Директор МВФ Крістіна Георгієва прибула до Києва, повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Прибуття Георгієвої підтвердило ще одне поінформоване джерело

Водночас офіційної інформації про візит директора МВФ наразі немає.

Як повідомлялося, у п'ятницю закінчилася місія МВФ щодо першого перегляду програми у Варшаві. У рамках неї обговорювалися середньострокові макроекономічні показники, податково-бюджетна політика, структура фінансування, політики фінансового сектора та управління.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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