Директор МВФ Георгієва прибула до Києва - нардеп

Колишній президент України Петро Порошенко з 2014 року гарною англійською благав, випрошував у Мюнхені зброю та жорсткі санкції щодо Росії. Він довго не отримував ні того, ні іншого. На деяких виступах Порошенка зал був напів порожнім. Тепер усе це в минулому.