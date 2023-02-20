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Байден приїхав в Україну з неанонсованим візитом
12:45 20.02.2023 |
Президент США Джо Байден прибув до Києва для того, щоб підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України з боку Сполучених Штатів.
Відповідну заяву Байден зробив у твіттері у понеділок.
"Наближається річниця жорстокого вторгнення Росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України", - написав американський президент.
Він наголосив, що коли російський президент Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений.
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