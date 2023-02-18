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МВФ заявляє про успішні переговори з Україною щодо моніторингової програми
23:13 17.02.2023 |
Місія МВФ і представники влади України досягли домовленостей на рівні експертів щодо перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, поширеному в п'ятницю, передає Укрінформ.
«Досягнуті домовленості, які ще потребують погодження з боку керівництва МВФ, відкривають шлях до початку переговорів щодо повноцінної програми за підтримки МВФ», - зазначається в повідомленні.
У МВФ оцінили, що виконання Україною поточної Моніторингової програми є успішним і показало «високі результати».
«Було досягнуто всіх кількісних та індикативних цільових показників, також виконано всі структурні маяки, встановлені для податково-бюджетного і фінансового секторів, та урядування», - зауважили у Фонді.
При цьому вказується, що у 2022 році економіка України скоротилася на 30%, що стало менш драматичним, ніж очікувалося раніше, а інфляція почала сповільнюватися. Водночас короткостроковий прогноз погіршився, в тому числі через атаки на критичну інфраструктуру.
Однак економіка пристосовується і впродовж поточного року очікується поступове економічне відновлення»,- зауважили у Фонді.
За оцінками МВФ, податково-бюджетна політика України в 2023 році має враховувати потреби у збільшенні витрат. «Пріоритетним залишається збільшення податкових надходжень, у тому числі шляхом покращення адміністрування доходів і повернення податкової політики до тих умов, які існували до війни», - зазначається в документі.
Крім того, перед Україною постало складне завдання створення фіскального простору для відновлення після війни та створення потужнішої системи соціального захисту.
У МВФ підкреслили критичну важливість продовження в 2023 році значної зовнішньої підтримки для України. Водночас українській владі рекомендується продовжувати зусилля з випуску цінних паперів на внутрішньому ринку запозичень для забезпечення стабільної структури фінансування та усунення залежності від емісійного фінансування.
Наступна повноцінна програма за підтримки МВФ суттєво допоможе зусиллям Уряду України на шляху до членства в Євросоюзі, зауважили у Фонді. У цьому контексті звертається увага на необхідність прискорення реформи щодо поліпшення продуктивності й конкурентноспроможності приватного сектору.
«Влада України досягає успіхів у впровадженні реформ, направлених на зміцнення управління, боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права, а також у створенні підґрунтя для післявоєнного зростання, хоча ці сфери все ще потребують значного реформування», - додається в документі.
Водночас зазначається, що державний сектор відіграватиме важливу роль у процесі відбудови України, а заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими.
Як повідомлялося, місія МВФ провела зустрічі з головою НБУ Андрієм Пишним й міністром фінансів Сергієм Марченком, а також іншими високопосадовцями.
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