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США підтримують завдання ударів по військових об'єктах Росії у Криму, - Держдеп
08:52 17.02.2023 |
У Сполучених Штатах вважають, що Україна має право атакувати російські військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд.
"Бази Росії у Криму є легітимними цілями для України. Київ б'є по них, і ми це підтримуємо", - зазначила дипломат.
За її слів, "це частина забезпечення міцного стримування РФ".
"Україна не перебуватиме у безпеці, якщо Крим, як мінімум, не буде демілітаризований", - додала Нуланд.
Нагадаємо, 16 лютого на півночі Криму пролунали вибухи. Очевидці стверджували про роботу ППО.
Пізніше стало відомо, що вибух стався в одній з російських військових частин у районі Армянська.
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