Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
08:38 16.02.2023 |
Під час масованого ракетного обстрілу вночі, 16 лютого, Повітряні сили знищили 16 із 32 російських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.
Було застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - зазначили в Повітряних силах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
|Верховний Суд відмовив колишнім власникам Приватбанку повернути акції націоналізованого банку
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
Бізнес
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU