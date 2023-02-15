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Верховний Суд відмовив колишнім власникам Приватбанку повернути акції націоналізованого банку
17:47 15.02.2023 |
Про це йдеться у повідомленні банку, передають Українські Новини.
Заслухавши позиції сторін у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку О. Дубілета, який роками намагався через суди повернути собі акції державного банку, Верховний Суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету Міністрів України.
Вперше Велика Палата Верховного Суду застосувала норми так званого «антиколомойського закону» № 590, прийняття якого було одним з пріоритетних кроків для затвердження Міжнародним валютним фондом програми фінансування для України, віталося на рівні МВФ, ЄС, послів G7, а Президент України Володимир Зеленський взагалі назвав цей закон історичним.
Такий є Закон України і такі є остаточні висновки Великої Палати Верховного Суду, яка сьогодні повністю підтримала позицію державного ПриватБанку.
Як повідомляли Українські Новини, 13.05.2020 Верховною Радою України було прийнято Закон № 590 який був спрямований на усунення прогалин в законодавстві, які раніше дозволяли судам реанімувати «зомбі» банки, виведені з ринку через неплатоспроможність, окрім того, такий Закон остаточно закріплював недопущення повернення націоналізованих банків, колишнім власникам.
Також, Законом № 590 чітко визначено передумови та процедура отримання компенсацій колишніми власниками виведених з ринку банків та їх форма, зокрема єдиним способом захисту прав колишніх акціонерів банку є відшкодування шкоди у грошовій формі.
Всі інші судові провадження, в тому числі, що стосуються витребування акцій, визнання недійсними договорів, укладених у процедурі виведення банку з ринку за участю держави, у відповідності до приписів вказаного закону підлягають закриттю.
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