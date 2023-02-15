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Вищий антикорупційний суд очолила Віра Михайленко
09:41 15.02.2023 |
Новою очільницею Вищого антикорупційного суду стала суддя Віра Михайленко.
Як повідомляє пресслужба ВАКС, відповідне рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів.
Там нагадали, що з 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Із 7 травня повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж.
Також 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.
Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня 2019 року. Його головною місією є здійснення справедливого правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів.
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