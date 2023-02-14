Фінансові новини
- |
- 14.02.23
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
До Верховної ради внесли проект закону, яким пропонують скасувати свята 1 травня та 8 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект.
Так, замість свят 1 травня (День праці), 8 березня (Міжнародний жіночий день) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) пропонується запровадити наступні святкові дати:
* 25 лютого - День української жінки (День українки). Цього дня народилась українська поетеса Леся Україна;
* 9 березня - Швченків день - День народження поета Тараса Шевченка;
* друга неділя травня - День матері.
"Українська нація переживає період відродження, відбулася Революція Гідності і ведеться запекла війна з агресором - РФ. Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що потребує закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулої спадщини", - йдеться в записці пояснювального законопроекту.
Як відомо, у мирний час в Україні було кілька свят, які супроводжувалися додатковими вихідними. Однак на період дії військового стану в країні скасували усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
|Ракети і дрони: війська РФ завдали нових ударів по Україні
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
|Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес
|Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті
Бізнес
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator