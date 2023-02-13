Фінансові новини
- |
- 13.02.23
- |
- 09:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
08:42 13.02.2023 |
Народні депутати від фракції "Слуга народу" планують змінити законодавство, що дозволить призначати на посаду міністра оборони військового під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа "Слуги народу", заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яни Безуглої в інтерв'ю "Українській правді".
За словами Безуглої, правка щодо призначення військового міністром оборони в умовах воєнного стану була обговорена ще на початку підготовки змін до документа.
"Ті законодавчі зміни, що ми підготували, вони є, вони опрацьовані у рамках великого законопроєкту 4210. І ми готові їх були подати (на розгляд у сесійній залі, - ред.) і проголосувати навіть в ургентному порядку. І у нас там є пропозиція щодо можливості обіймання посади міністра військовим тільки в умовах воєнного стану", - сказала вона.
Зазначимо, на тлі новин про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова у монобільшості на початку лютого заявили, що на цю посаду може бути призначений голова української розвідки Кирило Буданов (який є військовим).
Водночас з 2018 року в Україні міністром оборони може бути лише цивільна особа. У законі вказано, що звільнені з лав ЗСУ колишні військовослужбовці також вважаються цивільними. Тобто для того, щоб Буданова призначили на посаду міністра оборони, йому потрібно звільнитися з військової служби.
Тому очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 6 лютого повідомив, що Олексій Резніков та Кирило Буданов поки що залишаться на своїх посадах. Він додав, що кадрових змін у сфері оборони найближчими днями не буде.
Законопроект, який підготували нардепи, за словами Безуглої, має на меті уточнити низку законодавчих положень у сфері національної безпеки й оборони. Він був проголосований Верховною Радою за основу 16 лютого 2022 року, однак досі не ухвалений в цілому.
У попередній редакції не йдеться можливість призначати міністром оборони особу з-поміж військових. Однак станом на 16 лютого 2022 року в Україні ще не було введено воєнний стан.
Зазначимо, що внесення правок у законопроект, які планують нардепи "Слуги народу", дозволить призначити Буданова міністром оборони без звільниення з військової служби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
|Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес
|Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті
|Президентка Європарламенту закликала надати Україні далекобійні системи і винищувачі
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів