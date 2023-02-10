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Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
18:07 10.02.2023 |
Посли країн "Групи семи" в Україні закликали Верховну раду відновити електронне декларування, яке було призупинене з початком війни.
Про це йдеться у спільній заяві послів, пише "Європейська правда".
"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови", - йдеться у повідомленні.
"Посли G7 сподіваються на швидке відновлення українським парламентом системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", - зазначається в заяві.
Напередодні в НАЗК заявили, що законопроєкт про відновлення електронного декларування, який наразі перебуває на розгляді у парламенті, враховує особливості умов воєнного стану.
"Багато декларантів втратили майно чи документи. Тому ми передбачили в законопроєкті, що декларант звільняється від відповідальності за невнесення інформації в декларацію, якщо це обумовлено воєнним станом", - зазначив керівник управління проведення повних перевірок НАЗК Андрій Пасічник.
Він підкреслив, що навесні минулого року відтермінування подання декларацій стало обґрунтованим кроком, оскільки на початку повномасштабного вторгнення неможливо було це зробити якісно та вчасно. Тоді НАЗК виступило одним із ініціаторів відстрочки декларування. Зараз ситуація змінилася, і питання його повернення стало надзвичайно актуальним.
Голова комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна заявляла, що е-декларування необхідно відновлювати, не чекаючи завершення війни, оскільки нічого не заважає посадовцям подавати декларації.
Вона також додала, що виступає категорично проти ідеї взагалі не подавати декларації за 2021-2022 роки.
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