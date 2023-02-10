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Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
14:23 10.02.2023 |
Сили та засоби Збройних сил України та інших складових Сил оборони знищили у четвер і п'ятницю 61 крилату ракету ворога та п'ять дронів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним (ворогом - ІФ-У) здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу Shahed. Силами і засобами Збройних сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів", - повідомляється на сторінці Залужного у фейсбуці.
Залужний також поінформував, що авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря та Волгодонська і носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 було завдано з Бєлгородської області й тимчасово окупованої території Запорізької області у районі Токмак.
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