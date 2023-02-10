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АНАЛІТИКА

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

11:51 10.02.2023 |

Політика

 

Випущені російськими окупантами по території України крилаті ракети "Калібр" під час польоту заходили в повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, та Молдови, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря", - написав Залужний у телеграмі у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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