Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

Випущені російськими окупантами по території України крилаті ракети "Калібр" під час польоту заходили в повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, та Молдови, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря", - написав Залужний у телеграмі у п'ятницю.