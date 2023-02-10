Ракети і дрони: війська РФ завдали нових ударів по Україні

Під атаки військ РФ потрапила енергетична інфраструктура на Дніпропетровщині, Хмельниччині, в Харкові і Запоріжжі. Є поранені, інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Російські війська в ніч на п'ятницю, 10 лютого, завдали низки ударів по населених пунктах Дніпропетровської і Хмельницької області, Харкову і Запоріжжю з використанням ракет і дронів-камікадзе "Shahed".

На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони збили усі дрони, та регіон зазнав також ракетного удару, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу - лікуватиметься вдома. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки", - повідомив голова ОВА.

У Піщанській громаді на Дніпропетровщині уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку, виникла пожежа. Люди не постраждали, додав він.

Своєю чергою голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про влучання дронів-камікадзе в об'єкт критичної інфраструктури в Шепетівському районі Хмельниччини. "Пожежа ліквідована. Постраждалих немає", - написав він в Telegram.

Наймасованіший удар по Запоріжжю

Про нічні атаки повідомив і секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв. "За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення", - зазначив він у Telegram.

Куртєв не вказав, з яких саме озброєнь здійснювались атаки, зазначивши лише, що під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Атака на об'єкти інфраструктури у Харкові

В Харкові вночі російські війська також атакували об'єкти критичної інфраструктури, в місті пролунало 10 вибухів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням", - додав в Telegram мер міста Ігор Терехов.

Місцева влада також не називає види озброєнь, з яких були здійснені обстріли, і уточнює інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань.

Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні зазначив, що загроза подальших авіаційних та ракетних ударів по всій території країни залишається високою.