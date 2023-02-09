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Св. Франциск Асізський
Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
18:12 09.02.2023 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод з виробництва новітніх танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера в інтерв'ю Handelsblatt.
"Не потрібно помилятися, Україна й надалі відчуватиме потребу у захисті. У зв'язку з цим ми готові побудувати завод з виробництва Panther також на Україні", - сказав Паппергер.
За його словами, умовою для цього є, звичайно, закінчення війни та наявність експортного дозволу
Panther був представлений літом минулого року і, як очікується, стане основним танком Бундесверу. Танк Panther у ФРН має прийти на зміну Leopard 2.
Нагадаємо, що Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків KF51 Panther. Це найсучасніший німецький танк.
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