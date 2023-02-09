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Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес
13:46 09.02.2023 |
Міністр оборони Британії Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні.
Про це він сказав у інтерв'ю BBC, повідомляє "Європейська правда".
Воллес підкреслив, що постачання літаків потенційно може зайняти місяці. Він зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.
Виступаючи на конференції в Римі, Воллес сказав, що повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіусу дії і безпілотних літальних апаратів.
Він зазначив, що було б "більш реалістично і продуктивно" передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.
"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці", - сказав він.
Воллес підкреслив, що його обов'язок - забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони.
Він також відкинув пропозиції колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків "Тайфун".
За його словами, "Тайфуни" виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що "Тайфуни" обладнані лише для бою в повітрі і не придатні для наземної атаки.
Прем'єр Британії Ріші Сунак 8 лютого підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.
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