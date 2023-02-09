Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті

 

Україна буде членом Європейського Союзу, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Європарламенті.

"Рішення глав країн Євросоюзу дали змогу зробити на європейському континенті те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим. Європа звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива. Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу. Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб", - зазначив Зеленський.

За його словами, "вперше в історії Євросоюз надає військову допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку реформ у європейській країні, яка захищається і водночас, воюючи, модернізує свої інститути".

"Ми наближаємося до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає", - заявив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2564
  0,1079
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5821  0,01 0,03 40,2897  0,03 0,07
EUR 42,0370  0,03 0,08 43,0839  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес