Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті

Україна буде членом Європейського Союзу, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Європарламенті.

"Рішення глав країн Євросоюзу дали змогу зробити на європейському континенті те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим. Європа звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива. Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу. Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб", - зазначив Зеленський.

За його словами, "вперше в історії Євросоюз надає військову допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку реформ у європейській країні, яка захищається і водночас, воюючи, модернізує свої інститути".

"Ми наближаємося до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає", - заявив Зеленський.





