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Президентка Європарламенту закликала надати Україні далекобійні системи і винищувачі
12:58 09.02.2023 |
Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала на спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського.
"Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги", - сказала Метсола.
"І тепер держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність", - наголосила президентка Європарламенту.
За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози. А загроза, наголосила вона, є екзистенційною.
Вона також Запевнила Зеленського, що ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.
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