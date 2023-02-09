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АНАЛІТИКА

Макрон, Шольц та Зеленський зустрілися в Єлисейському палаці

 

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Париж допоможе Україні перемогти у боротьбі з повномасштбаною російською агресією та "продовжить зусилля" щодо постачання зброї. Франція "сповнена рішучості допомогти Україні перемогти та відновити її законні права", сказав Макрон увечері в середу, 8 лютого, на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці.

"Україна може розраховувати на Францію, її європейських партнерів та союзників, щоб виграти війну. Росія не може і не повинна перемогти", - наголосив французький лідер.

Шольц також запевнив Зеленського у підтримці союзників. За його словами, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Німеччина та її партнери підтримували Київ "фінансовою, гуманітарною допомогою та зброєю". "Ми продовжуватимемо робити це доти, доки це буде необхідно", - сказав канцлер ФРН.

Президент України закликав Європу передати Україні літаки та важку зброю

Зеленський, своєю чергою, закликав Францію та Німеччину "якнайшвидше" надати Києву бойові літаки та важке озброєння, наголосивши, що у боротьбі з російським вторгненням час відіграє вирішальну роль. "Що швидше Україна отримає важку зброю далекої дії, що швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться російська агресія, і ми зможемо повернутися до миру в Європі", - зазначив він.

Зеленський прибув до Парижа увечері 8 лютого після завершення свого візиту до Лондона, де він зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

9 лютого Зеленський має виступити із промовою перед депутатами Європарламенту у Брюсселі, повідомляє агентство dpa. Перед цим він візьме участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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