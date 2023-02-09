Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні

 

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі з українськими танкістами, які зараз освоюють ці машини.

"Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, будуть використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України вже наступного місяця. І ми сьогодні домовилися розширити програму навчання, через яку пройшли вже 10 тисяч українських військових, на морпіхів та пілотів винищувачів", - заявив Ріші Сунак.

Він додав, що Британія докладає зусиль для того, аби необхідна західна зброя опинилася в Україні у найближчі тижні, а не через місяці чи роки.

"Ми повинні озброїти Україну у короткостроковій перспективі, і також посилювати її на довгострокову перспективу. Не можна допустити, щоб Україна знову була вразливою ціллю для нової агресії", - наголосив Ріші Сунак.

Нагадаємо, 15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

Наприкінці січня українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2564
  0,1079
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5700  0,09 0,23 40,3179  0,05 0,12
EUR 42,0052  0,26 0,62 43,1034  0,29 0,66

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес