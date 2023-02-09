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Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні
22:38 08.02.2023 |
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі з українськими танкістами, які зараз освоюють ці машини.
"Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, будуть використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України вже наступного місяця. І ми сьогодні домовилися розширити програму навчання, через яку пройшли вже 10 тисяч українських військових, на морпіхів та пілотів винищувачів", - заявив Ріші Сунак.
Він додав, що Британія докладає зусиль для того, аби необхідна західна зброя опинилася в Україні у найближчі тижні, а не через місяці чи роки.
"Ми повинні озброїти Україну у короткостроковій перспективі, і також посилювати її на довгострокову перспективу. Не можна допустити, щоб Україна знову була вразливою ціллю для нової агресії", - наголосив Ріші Сунак.
Нагадаємо, 15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.
Наприкінці січня українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2.
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