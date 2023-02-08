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АНАЛІТИКА

Зеленський прибув на Даунінг-стріт для переговорів із прем'єром Британії

 

Президент Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні для переговорів із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Колона автомобілів за посилених заходів безпеки прибула на Даунінг-стріт близько 13:30 за Києвом. Зеленський та Сунак сфотографувалися біля входу, не спілкуючись із журналістами.

Разом із Зеленським на зустріч прибули глава МЗС Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак, також присутні посли України та Британії.

Раніше Сунак зустрів Зеленського в аеропорту Станстед після прибуття. Британські ЗМІ відзначили, що це незвичний крок для британського прем'єра, зазвичай лідерів зустрічають представники урядового офісу.

Сунак має оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Раніше Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію з Зеленським.
 

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