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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського
11:52 08.02.2023 |
Колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" 7 лютого повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Слідство встановило, що у вересні 2020 року "Енергоатом" організував аукціон з продажу електричної енергії, у якому взяли участь 32 компанії.
"Підозрюваний (наразі - керівник однієї з філій "Укрзалізниці") cтворив умови, за яких переможцем стала "потрібна" компанія, яка придбала електроенергію за ціною усього 1120 грн за 1 МВт/г. В той час як інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціні - до 1 300 грн за 1 МВт/г", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство втратило 93,76 млн грн.
За даними ExPro, йдеться про аукціон, який відбувся 11 вересня, на якому єдиним покупцем став трейдер "Юнайтед Енерджі", що повʼязували з олігархом Ігорем Коломойським. Було закуплено 1000 МВт базового навантаження на жовтень 2020-го року, по 1120 грн/МВт-год.
У вересні 2020 року генеральним директором "Енергоатом-Трейдинг" був призначений Олексій Статник. Зараз він є керівником Філії "Енергозбут АТ "Укрзалізниця".
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