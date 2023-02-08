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АНАЛІТИКА

НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського

 

Колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" 7 лютого повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що у вересні 2020 року "Енергоатом" організував аукціон з продажу електричної енергії, у якому взяли участь 32 компанії.

"Підозрюваний (наразі - керівник однієї з філій "Укрзалізниці") cтворив умови, за яких переможцем стала "потрібна" компанія, яка придбала електроенергію за ціною усього 1120 грн за 1 МВт/г. В той час як інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціні - до 1 300 грн за 1 МВт/г", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство втратило 93,76 млн грн.

За даними ExPro, йдеться про аукціон, який відбувся 11 вересня, на якому єдиним покупцем став трейдер "Юнайтед Енерджі", що повʼязували з олігархом Ігорем Коломойським. Було закуплено 1000 МВт базового навантаження на жовтень 2020-го року, по 1120 грн/МВт-год.

У вересні 2020 року генеральним директором "Енергоатом-Трейдинг" був призначений Олексій Статник. Зараз він є керівником Філії "Енергозбут АТ "Укрзалізниця".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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