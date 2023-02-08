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Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5
21:48 07.02.2023 |
Федеральний уряд Німеччини затвердив експорт основних бойових танків Leopard 1 A5 для законної самооборони проти російської агресивної війни, яка порушує міжнародне право, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.
"Федеральний уряд уже оголосив про політичне схвалення цього постачання минулого тижня. Потім були необхідні формальні етапи затвердження. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK) як офіційний ліцензувальний орган видало німецьким військовим компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1 A5 для України", - зазначається у повідомленні.
Водночас наголошується, що кількість танків, які реально буде поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.
Фінансування та ремонт танків, а також навчання українських Збройних сил здійснюється у тісній координації з країнами-партнерами Німеччини у Європі.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів деталі зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, зокрема щодо постачання танків, та обіцяє "багато позитивних новин".
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Facebook.
"Уряд Німеччини вже ухвалив рішення про постачання Україні також танків Leopard 1. Цих танків до літа буде 20-25, до кінця року - близько 80, і протягом 2024 року - понад 100 танків Leopard 1. Це мінімум - три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та навчання.
І, звісно ж, не забуваємо про постачання Україні бойових танків Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць", - зазначив Олексій Резніков.
Резніков також повідомив, що міністри провели у відрядження українських військових, які їдуть опановувати танки Leopard 2, та що Борис Пісторіус вражений темпами підготовки українців.
Крім того, обговорили можливості прискорити виготовлення боєприпасів для потреб України, передусім ракет для ППО. Також говорили про перспективи співпраці після перемоги України.
"Сумнівів немає - Німеччина і в майбутньому стоятиме на боці України", - наголосив Олексій Резніков.
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