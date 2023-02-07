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Вже цього року. Українська греко-католицька церква переходить на новий календар
За рішенням Архиєрейського Синоду української греко-католицької церкви, з 1 вересня 2023 року УГПЦ в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу УГКЦ Блаженніший Святослав у прямому ефірі "Живого телебачення".
Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації було прийнято низку нововведень.
Згідно з 5-ю постановою 93-ї сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, яка відбулася 1-2 лютого 2023 у Львові-Брюховича було затверджено перехід на новий календар. Зокрема:
* з 1 вересня 2023 року УГПЦ в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії;
* для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишиться можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.
Перехід на новий календар для вірян цієї церкви означатиме, що цього року Різдво вони святкуватимуть 25 грудня.
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