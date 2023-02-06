«Слуга народу» не може знайти кандидатів на посаду голови Митної служби, – Арахамія

Наразі немає бажаючих очолити Державну митну службу.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у інтервʼю українській редакції Forbes.

"Наразі немає жодних. Ба більше, якщо зазвичай ми маємо багато бажаючих, то зараз таких кандидатів нуль", - сказав голова фракції у відповідь на запитання про кандидатури на посаду голови Митної служби.

Коментуючи звільнення попереднього очільника митниці Демченка, Арахамія пояснив, чому його не звільнили раніше: "У нього був "базовий імунітет" після призначення. Це людина з чистою репутацією. Раніше він очолював прикордонну службу. У мене немає даних, що він брав участь у якихось схемах. Але для того, щоб наводити порядок на митниці, недостатньо бути просто чесною людиною".

За словами Арахамії, з керівництва митниці звільнені всі, хто міг бути причетним до схем.

"Але справа не в прізвищах. Основні корупційні можливості існують на низових рівнях", - додав нардеп.

Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов'язків голови Митної служби В'ячеслава Демченка та його заступника Олександра Щуцького.

Крім того, уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

Водночас Кабмін призначив новим тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держмитслужби Сергія Звягінцева, який працює на посаді заступника цього відомства з січня 2021 року, а до цього очолював Державну службу морського та річкового транспорту.