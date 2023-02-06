ДБР розслідує змову «приватівців» та Міненерго з продажу скрапленого газу на початку війни

Державне бюро розслідувань розслідує обставини аукціону Міненерго з продажу скрапленого газу в квітні 2022 р. Слідчі підозрюють продаж палива за заниженою ціною фірмам, пов'язаним з групою "Приват", що призвело до недоотримання Укрнафтою прибутку на 300 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні видання "Наші гроші".

За даними судових ухвал, 27 квітня на Товарній біржі УТБ "Контрактовий Дім УМВБ" провели додатковий аукціон з продажу скрапленого газу Укрнафти. На торги було виставлено травневий ресурс загальним обсягом 14,1 тис. тонн (дві заявки на 8,1 тис. тонн та 6 тис. тонн). За результатами торгів покупцями палива стали дві фірми - ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" та ТОВ "Трансоілгаз". В судовому реєстрі відмічені дві угоди, що того самого дня, 27 квітня, були укладені між Укрнафтою, біржею та фірмами про продаж кожній із них по 3000 тонн скрапленого газу на загальну вартість 168,02 млн грн, йдеться в розслідуванні.

Розрахунки показують, що ціна тонни газу за результатами аукціону склала 28 004 грн. Виробником продукції за цими двома угодами було вказане ПАТ "Укртатнафта".

"З судових ухвал відомо, що після проведення згаданого аукціону Міненерго повідомило правоохоронців, що середня стартова ціна скрапленого газу в січні-квітні 2022 року на аукціонах знизилася з 27 312 грн/т до 19 651 грн/т. При цьому кінцева аукціонна ціна скрапленого газу у січні - квітні 2022 року зросла з 28 304 грн/т до 56 713 грн/т. Крім того, Українська енергобіржа повідомила, що в цей же день, 27 квітня, на її майданчику Укргазвидобування продало скраплений газ за ціною від 54 000 до 55 600 грн за тонну. Тобто майже вдвічі дорожче від продажу газу на УМВБ", - йдеться у матеріалі.

За розрахунками ДБР, через заниження ціни продажу, Укрнафта недоотримала 300 млн грн прибутку. З цієї суми випливає, що на аукціоні 27 квітня було продано весь заявлений ресурс Укрнафти в 14 000 тонн. За даними слідства аукціон також проводився з порушенням. Як стверджують в ДБР, УМВБ на момент торгів не мала відповідної ліцензії.

Слідчі вважають, що ТД "Карпатинафтотрейд" та "Трансоілгаз" належать до сфери впливу групи "Приват", найвідомішим бенефіціаром якої є Ігор Коломойський. Слідчі вказують, що частина палива потім була реалізована через "приватівські" АЗС за ринковими цінами.

"Офіційно, справа розслідується за частиною 2 статті 364 про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. В ухвалах сказано, що підозрюються службові особи "Укрнафти". Але під час розслідування ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора звернулося до суду з проханням надати доступ до даних посадовців Міністерства енергетики, які вели перемовини, готували документи, приймали участь в ході аукціону та під час укладення та виконання договорів купівлі-продажу скрапленого газу Укрнафти. Суд це клопотання задовольнив", - повідомляють журналісти.

Видання "Хвиля" оприлюднило протоколи засідань аукціонного комітету. В них вказано, що головою аукціонного комітету був перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко. З оприлюднених документів відомо, що доповідачем про підготовку додаткового аукціону на УМВБ виступив заступник міністра енергетики Микола Колісник, якого минулого літа керівництво Міненерго висувало на керівництво ТОВ "Оператор ГТС України". Колісник, згідно з оприлюдненими документами, доповідав про результати аукціону, які аукціонний комітет і затвердив.

Вже 26 травня суд арештував можливі докази в цій справі, зокрема, і скраплений газ Укрнафти. В серпні компанія намагалася зняти арешт зі свого палива. На той момент ці компанії контролював менеджмент Ігоря Коломойського. Але 7 листопада держава передала Укрнафту та Укртатнафту в управління Міністерства оборони разом з низкою інших підприємств. І після цього Київський апеляційний суд відмовив Укрнафті в знятті арешту зі скрапленого палива.

ТОВ "Трансоілгаз" зареєстроване в липні 2021 року в селі Побережжя на Закарпатті. Директором та власником вказаний Назарій Волошенюк з Івано-Франківська. ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" зареєстроване в 2015 році в Надвірній Івано-Франківської області. Власницею вказана лучанка Вікторія Самарчук.