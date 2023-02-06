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«Я відмовився б». Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром

08:54 06.02.2023 |

Політика

 

Олексій Резніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, проте він відмовився б, якби така пропозиція надійшла у разі звільнення з Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Факти ICTV".

Резніков заявив, що вперше чує про те, що може очолити Мінстратегпром і відмовився б від такої пропозиції, якби вона була.

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України".

За його словами, процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує - це рішення парламенту може бути лише за поданням прем'єр-міністра.

"Якби раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України чи прем'єр-міністра, то я відмовився б від неї, бо я не маю експертизи, яка б дозволяла мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", - наголосив міністр.

Раніше голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія повідомив, що Резніков "перекладається на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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