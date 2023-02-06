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Арахамія заявив, що Міноборони замість Резнікова очолить Буданов
08:48 06.02.2023 |
Міністерство оборони України очолить керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, а чинний очільник відомства Олексій Резніков буде переведений на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Відповідну заяву Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.
"Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому. Тому: Олексій Резніков у межах уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" міністерство, яке має робити більше. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу", - зазначив керівник парламентської фракції "Слуга народу".
Водночас він поінформував, що т.в.о. міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та т.в.о. Служби безпеки України Василя Малюка буде призначено на постійні посади.
"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє", - підкреслив Арахамія.
Як повідомлялося, під час пресконференції в Києві 5 лютого чинний міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що піде у відставку, якщо Президент України Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. При цьому він наголосив, що продовжуватиме працювати задля України.
Резніков очолював Міністерство оборони з 4 листопада 2021 року. До цього він із березня 2020 року був віцепрем'єр-міністром - міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 3 листопада 2021 року парламент звільнив його з цієї посади за власним бажанням.
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