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АНАЛІТИКА

Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії

 

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії. Росія - це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об'єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав", - сказав президент.

За його словами, "достатньо причин, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами".

Загалом в указі перелічено 200 компаній. Серед них "РОСАТОМ" та ще 199 компаній атомної галузі. Зокрема, Акціонерне товариство "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" (Joint-Stock Company "Zaporozhye NPP Operating Organization"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 1227700626350, ідентифікаційний номер платника податків - 9721179921. Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 109507, м. Москва, вул. Ферганська, буд. 25, корп.1, пов. 10, прим. 1009.

Також фігурує Федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС" (Federal State Unitary Enterprise "Zaporozhye NPP"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 1227700644270, ідентифікаційний номер платника податків - 7743394421. Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 125438, м. Москва, шосе Пакгаузне, буд. 19

Крім того, у списку присутні Акціонерне товариство "Атомбудекспорт", Акціонерне товариство "Русатом Енерго Інтернешнл" (управління зарубіжними проєктами), Акціонерне товариство "Атоменергопроєкт" (генпідрядник та проєктувальник АЕС) та інші.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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