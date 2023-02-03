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ЄС надасть Україні перший мільярд на відновлення руйнувань від війни
17:29 03.02.2023 |
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення руйнувань від війни Росії проти України відповідно до плану "Швидкого відновлення".
Про це вона сказала на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі - це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень - це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд "Швидкому відновленню" буде наданий... Тож робота може початись негайно", - сказала вона.
Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро.
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