ЄС надасть Україні перший мільярд на відновлення руйнувань від війни

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення руйнувань від війни Росії проти України відповідно до плану "Швидкого відновлення".

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі - це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень - це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд "Швидкому відновленню" буде наданий... Тож робота може початись негайно", - сказала вона.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро.