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Міноборони звільнило Лієва за власним бажанням, та відреагувало на інформацію про паспорт РФ
09:13 03.02.2023 |
У Міноборони України повідомили про звільнення Олександра Лієва за власним бажанням.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Вчора у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що нібито він раніше отримав паспорт громадянина РФ.
"Яких-небудь фактів, що підтверджують наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, окрім українського, до Міноборони не надавалося", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Також повідомляється, що на етапі працевлаштування та під час роботи в оборонному відомстві Лієв проходив відповідні перевірки. Також, у порядку, що діє під час особливого періоду, до СБУ надавалися відповідні матеріали щодо доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.
Зазначимо, що днями Лієв потрапив у скандал. Активісти звинуватили його у нібито підтримці російської окупації Криму. Лієву закидають нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почути Крим" та підтримку "референдуму" у Криму.
Лієв був депутатом Верховної ради АР Крим п'ятого скликання, членом Партії регіонів, а також обіймав посаду міністра туризму АР Крим. Влітку 2022 року було призначено тимчасовим в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Цей департамент проводить закупівлю оборонного обладнання для ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що 1 лютого тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення.
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