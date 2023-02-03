Німеччина схвалила постачання Leopard 1 Україні та веде переговори про Gepard

Уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 до України з промислових запасів і веде переговори щодо закупівлі 15 танків Gepard у Катару для постачання до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Постачання танків Leopard в Україну може відбутися будь-коли після їх ремонту, повідомляє видання з посиланням на джерела в уряді.

Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх Україні, якщо Київ погодиться їх купити.

Декілька німецьких офіційних осіб обговорили з міністерством закордонних справ Катару можливу купівлю 15 танків Gepard, які Доха закупила задля безпеки стадіонів чемпіонату світу, повідомила газета, додавши, що Берлін намагався отримати більше боєприпасів з Катару.

"Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це допомогло б українцям", - сказав міністр оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.