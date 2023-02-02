Фінансові новини
- |
- 02.02.23
- |
- 19:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн
17:51 02.02.2023 |
Печерський районний суд Києва в четвер заарештував з альтернативою застави у 410 млн грн колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, підозрюваного в причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.
"Печерський суд ухвалив рішення про обрання колишньому заступнику міністра оборони запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою застави в 402 млн 600 тис. грн", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, 1 лютого працівники ДБР повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.
"Він лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Усі договори укладалися за повною передплатою", - повідомляло бюро.
За інформацією ДБР, посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань".
"При цьому він ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції", - зазначають у бюро.
"Колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років", - інформують у ДБР.
Раніше заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова було звільнено у зв'язку зі скандалом навколо закупівель продуктів харчування для військовослужбовців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заарештував колишнього заступника міністра оборони з альтернативою застави у 402 млн грн
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС та деолігархізацію відповідало рекомендаціям - Варгеї
|Суд Лондона розширив всесвітний арешт активів Коломойського і Боголюбова
|УПЦ і далі є частиною Російської православної церкви - висновок спецкомісії. Що це значить
|«У зв'язку з каяттям»: Суд звільнив нардепа від «Слуги народу» від відповідальності за брехню у декларації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рахункова палата знайшла порушень у роботі Фонду держмайна на 90 мільярдів
|У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
|Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо «зміцнює обороноздатність країни за кордоном»
Бізнес
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters