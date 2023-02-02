Фінансові новини
- |
- 02.02.23
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС та деолігархізацію відповідало рекомендаціям - Варгеї
16:29 02.02.2023 |
Європейська комісія закликає Україну вжити всіх необхідних заходів, щоб законодавство про Конституційний Суд (КС), деолігархізацію, відмивання коштів та національні меншини відповідало міжнародним рекомендаціям, повідомив комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Варгеї.
"Ми вражені швидкістю, з якою Україна рухається у забезпеченні виконання цих семи рекомендацій за таких складних обставин... Водночас швидкість не має впливати на якість", - сказав Варгеї на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у четвер у Києві.
Він зазначив, що Єврокомісія схвалює просування у боротьбі з корупцією та судовою реформою, а також у сфері протидії відмиванню коштів.
Комісар наголосив, що Україні необхідно привести необхідні реформи у відповідність до рекомендацій.
"Ми всі в курсі про деякі застереження від Ради Європи та Венеціанської комісії щодо відсотка вибору суддів Конституційного Суду та деолігархічних процесів. Тому ми просимо вас якнайшвидше звернутися до таких питань, як склад групи експертів із призначення суддів Конституційного Суду, щоб це відповідало рекомендаціям Венеціанської комісії", - сказав він.
Варгеї звернув увагу на закон про деолігархізацію, зокрема щодо конкуретності та прозорості в медіа просторі.
Крім того, він наголосив, що нове законодавство про відмивання коштів має повністю відповідати європейським стандартам.
Варгеї також висловив сподівання на швидке призначення нового директора Національного антикорупційного бюро.
Серед іншого, Єврокомісія закликає Україну ухвалити все необхідне законодавство про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
Варгеї повідомив, що починаючи з 2023 року Україна братиме участь у процесі надання звітів, як і інші країни зі статусом кандидата.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС та деолігархізацію відповідало рекомендаціям - Варгеї
ТОП-НОВИНИ
|Суд Лондона розширив всесвітний арешт активів Коломойського і Боголюбова
|УПЦ і далі є частиною Російської православної церкви - висновок спецкомісії. Що це значить
|«У зв'язку з каяттям»: Суд звільнив нардепа від «Слуги народу» від відповідальності за брехню у декларації
|Кабмін призначив т.в.о. глави Держмитниці Звягінцева
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
|Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо «зміцнює обороноздатність країни за кордоном»
Бізнес
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters