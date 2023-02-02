«У зв'язку з каяттям»: Суд звільнив нардепа від «Слуги народу» від відповідальності за брехню у декларації





Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної відповідальності у справі про недостовірне декларування народного депутата від фракції "Слуги народу" Володимира Гевка у зв'язку з його каяттям.

Як повідомила пресслужба ВАКС, таким чином колегія суддів задовольнила клопотання народного депутата та звільнила його від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

"Враховуючи позиції учасників, зокрема - думку прокурора, який підтвердив існування обставин активного сприяння у розкритті кримінального правопорушення та дію закону, яка передбачає можливість такого звільнення, ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності народного депутата України у зв'язку з дійовим каяттям та закрив кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

ВАКС зауважує, що депутата звільнено від кримінальної відповідальності з підстави, що не є реабілітуючою.

У повідомленні не вказується прізвище нардепа, проте, за інформацією видання "Слово і діло", йдеться про Володимира Гевка ("Слуга народу"), заступника голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Слідство встановило, що народний обранець не вніс до декларації за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. Також майже на 10 тис. грн була занижена сума коштів, розміщених на депозитах, а також некоректно відображені відомості щодо одержаних відсотків за цими депозитами.

Загалом, відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали на підставі висновку НАЗК.