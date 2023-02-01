Кабмін призначив т.в.о. глави Держмитниці Звягінцева

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Сергія Звягінцева.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, Кабмін звільнив Юрія Сотника з посади першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів, Олександра Щуцького з посади першого заступника голови Державної митної служби, Андрія Лордкіпанідзе з посади заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Сергія Звягінцева, голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на - Ольгу Шевченко.