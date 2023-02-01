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У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ

11:59 01.02.2023 |

Політика

У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ

 

СБУ та БЕБ здійснюють обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, розслідування відбувається за махінаціями в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Минулого року у Коломойського здійснювало обшуки НАБУ також у справі про "Укрнафту".

Агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до БЕБ, підтвердило проведення обшуку. "Тривають слідчі дії", - повідомило воно.


У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ

 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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