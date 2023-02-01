Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
09:14 01.02.2023 |
Американський виробник зброї пропонує уряду України придбати два бойові дрони MQ-9 Reaper за символічну суму в один долар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Таким чином концерн має намір допомогти українським військовим відбити новий великий наступ Росії
Пропозиція включатиме також наземну станцію управління для керування БПЛА майже в будь-якому місці.
"Однак угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку й доставку та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування", - пояснює WSJ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Народні депутати під час війни купили елітних автомобілів щонайменше на 45 мільйонів
|Шмигаль, слідом за Зеленським, не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України
|«Слуги народу» пропонують передати 53 мільярди на відновлення міністерству Кубракова
|Бійцям уріжуть щомісячні доплати в 30 тисяч гривень: кого це стосується
|ВАКС визнав підозру ексглаві «Нафтогазу» Коболєву необґрунтованою – адвокат
|Байден: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
|Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela