Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар

Американський виробник зброї пропонує уряду України придбати два бойові дрони MQ-9 Reaper за символічну суму в один долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Таким чином концерн має намір допомогти українським військовим відбити новий великий наступ Росії

Пропозиція включатиме також наземну станцію управління для керування БПЛА майже в будь-якому місці.

"Однак угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку й доставку та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування", - пояснює WSJ.

