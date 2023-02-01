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АНАЛІТИКА

Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар

 

Американський виробник зброї пропонує уряду України придбати два бойові дрони MQ-9 Reaper за символічну суму в один долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Таким чином концерн має намір допомогти українським військовим відбити новий великий наступ Росії

Пропозиція включатиме також наземну станцію управління для керування БПЛА майже в будь-якому місці.

"Однак угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку й доставку та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування", - пояснює WSJ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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