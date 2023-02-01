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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
09:06 01.02.2023 |
У новому пакеті військової допомоги для України, який готують Сполучені Штати, вперше можуть міститись далекобійні снаряди.
Про це агенції Reuters повідомили два американські посадовці, знайомі з відповідним обговоренням, пише "Європейська правда".
За даними співрозмовників Reuters, обсяг пакета, про можливість надання якого нещодавно заявили в Білому домі, може становити 2,2 мільярда доларів, що робитиме його одним із найбільших за весь час.
Йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальність дії яких становить 150 кілометрів. Натомість прохання України про ракети ATACMS було відхилене.
"Більша дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу", - пише Reuters.
Як відомо, наявні в українських військових реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні уражати цілі на відстані близько 80 кілометрів.
Україна тривалий час просить у США далекобійні ракети - зокрема ATACMS, здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів, обґрунтовуючи це тим, що наявне озброєння не дозволяє знищувати логістичні вузли російських окупаційних військ на українській території.
Минулого року стало відомо, що Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені. А проте, адміністрація президента США досі відмовлялась іти на такий крок, оскільки бояться ескалації з боку РФ.
Водночас нещодавно у Вашингтоні надіслали сигнал, що розуміють потребу України в ураженні цілей, розташованих далі за лінією фронту, ніж сягають нинішні наявні системи, й ведуть відповідний діалог із українською стороною.
Раніше США вже змінили свою позицію щодо надання Україні танків, що могло бути спричинене необхідністю розблокувати постачання цього озброєння з боку Німеччини та країн, які мають танки німецького виробництва Leopard 2. Нині дискусія ведеться щодо можливого отримання Києвом західних винищувачів.
Нагадаємо, що загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року уже перевищує 26,7 мільярда доларів.
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