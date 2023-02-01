Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо «зміцнює обороноздатність країни за кордоном»

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін не зʼявився на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про хабар, який він намагався дати поліцейському після ДТП

Засідання суду відбувалось у понеділок, 30 січня.

На оприлюдненому в мережі відеозаписі з засідання суду адвокат каже, що його підзахисний перебуває за кордоном у відрядженні, яке повʼязане "зі зміцненням обороноздатності країни". Захист нардепа передав суду відповідні документи, але попросив суддів "з міркувань безпеки" не називати країну, до якої вирушив Трухін.

За словами юриста, нардеп залишив країну 27 січня, однак офіційно відрядження Трухіна триватиме з 30 січня до 12 лютого включно. Документів про оформлення відрядження Трухіна адвокат при собі не мав, але попросив дозволу принести їх на наступне засідання, призначене на 15 лютого. На тому ж засіданні вирішать, чи поважною була причина відсутності Трухіна на засіданні 30 січня.

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив документи, згідно з якими Трухін зараз перебуває з офіційним відрядженням у Литві. Дозвіл був отриманий у Верховній Раді, вказана тривалість відрядження - з 30 січня до 12 лютого.

Також Гончаренко опублікував запрошення від голови економічного комітету Сейму Литви. У запрошенні зазначається, що на зустрічах будуть обговорювати економічне відновлення України.

Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.



