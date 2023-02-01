Народні депутати під час війни купили елітних автомобілів щонайменше на 45 мільйонів

Народні депутати та їх родини після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого минулого року придбали елітних автомобілів щонайменше на $1,3 мільйона або на 47,5 млн грн за поточним офіційним курсом.

Про це йдеться у розслідування програми Bihus.Info.





Зокрема, народна депутатка від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Ірина Аллахвердієва наприкінці вересня 2022 року стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021 року випуску ринковою вартістю від 4,4 млн грн. У коментарі журналістам депутатка заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн. При цьому НАБУ розслідує кримінальне провадження, в якому перевіряє походження 20 млн грн, нібито подарованих народній депутатці її батьком протягом 2021-2022 років.

Ще одного депутата від "Слуг народу" Олександра Горобця журналісти у серпні 2022 року помітили на Mercedes-Benz S560 2017 року випуску вартістю $70 тис. У відповідь на питання журналістів нардеп заявив, що автомобіль належить його другу, який нардепа тільки підвозить. Насправді власником розкішної автівки виявився водій, який давно працює з Горобцем.

Крім того, влітку 2022 року на батька нардепа від "Слуг" Леоніда Галушка оформили гібридний Lexus NX300H 2021 року випуску, а на початку грудня - ще й гібриду Volvo XC90 2022 року. Ціни на такі авто починаються від $40 тис. та від $55 тис. відповідно. Також журналісти Bihus.Info зафіксували депутата в урядовому кварталі за кермом автомобіля Mercedes-Benz S500 2010 року (від $10 тис.). Усі три автомобілі мають улюблені номери нардепа з числом 9899. Нагадаємо, раніше депутат Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав його матері.

На початку січня цього року було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем BMW M760Li 2019 року. На місці пасажира сиділа жінка, схожа на нардепку від "Слуг народу" Маргариту Шол . За кермом була людина, схожа на Василя Шола - нібито колишнього чоловіка депутатки. Автомобіль вартістю мінімум $97 тис. оформлено на матір Василя Шола у листопаді 2022 року.

Інша народна депутатка від "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк у липні 2022 року придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee 2021 року випуску. Попередньо вона продала свої старі автомобілі Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC. У коментарі нардепка повідомила, що коштував автомобіль близько 1,8 млн грн, а також, що вона подала відповідні зміни до декларації.

У травні 2022 року нардеп від "Слуг" Євгеній Брагар став власником Lexus CT200h 2012 року. Це відновлена після ДТП автомашина, придбана у США за $3250. В Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують від $13,8 тис.

У травні 2022 року на сина нардепа Євгенія Шевченка (обраного від "Слуги народу", а нині члена депутатської групи "Відновлення України") оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року. Ціни на такі стартують з $216 тис. Раніше журналісти фіксували нардепа в урядовому кварталі на BMW X5M (від $169 тис.), теж оформленому на його сина.

Його "одногрупник", теж колишній "Слуга народу" Артем Дмитрук цьогоріч показав у Instagram салон автомобіля Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку $35 тис.

Депутат групи "За майбутнє" Анатолій Урбанськи й раніше приїздив до Верховної Ради на Range Rover Autobiography 2019 року, оформленому на його дружину. 7 січня 2023 року на неї було оформлено Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року, який коштує від $216 тис.

Колись нардеп від забороненої "ОПЗЖ", а нині член групи "Опозиційна платформа за життя і мир" Володимир Кальцев у вересні 2022 року придбав Jeep Grand Cherokee 2013-го року. Ціни на такі стартують з $16,8 тис.