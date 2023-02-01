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АНАЛІТИКА

Шмигаль, слідом за Зеленським, не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України

17:13 31.01.2023 |

Політика

Шмигаль, слідом за Зеленським, не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Руху ЧЕСНО.

Петиція про негайне позбавлення фігуранта Реєстру держзрадників Юрія Бойка звання "Героя України", яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тисяч голосів українців.

Президент Володимир Зеленський 9 грудня звернувся до очільника уряду Дениса Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних заходів щодо Бойка.

Шмигаль надіслав відповідь про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Бойка.

Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні.

Зазначимо, що у Верховній Раді проголосовано за основу законопроєкт №6163 авторства понад 40 нардепів від усіх фракцій та груп (окрім екс-ОПЗЖ), який передбачає запровадження механізму про позбавлення держнагород у осіб, що публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора тощо.

Звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК "Нафтогаз" і домовився про газові угоди з Росією та Туркменістаном.

За матеріалами: LB.ua
 

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