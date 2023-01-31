Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бійцям уріжуть щомісячні доплати в 30 тисяч гривень: кого це стосується

Кабінет міністрів змінив порядок нарахувань додаткових виплат бійцям сил оборони у 30 тисяч гривень. Це стосується тих, хто не бере участі у бойових діях і перебуває в тилових регіонах.

Про це повідомило міністерство оборони України.

Міноборони посилається на зміни в постанову Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року, яка встановлювала для військовослужбовців та інших силовиків щомісячні доплати в розмірі 30 тис. гривень для тих, хто не на передовій, та доплати в розмірі 100 тис. гривень для тих, хто на передовій.

Попри зміни, положення про виплати у розмірі 30 тис. гривень для військових та інших силовиків на час воєнного стану по всій країні у постанові досі є.

Як пояснили BBC News Україна в пресслужбі міноборони, ключова зміна в тому, що відтепер керівники відповідних міністерств та державних органів визначатимуть порядок і умови виплати додаткової винагороди для військових та інших силовиків, які не перебувають в зоні бойових дій.

Керівництво також визначатиме розмір винагороди, яка не може перевищувати 30 тис. гривень.

Проте співрозмовники ВВС в ЗСУ та прикордонній службі вказують, що там вже готуються до скасування від 1 лютого виплат.

Які зміни анонсують

Відповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.

Проте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.

Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.

Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях.

"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.

Тепер, як вказують військові, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

В міноборони наполягають, що зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

"Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.

Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.

Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати - 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.

Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

При цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей з 01 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення.

Мінімальний його рівень для ЗСУ, нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 100 гривень, а для ДСНС і нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,1535
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8490  0,03 0,08 40,5590  0,05 0,11
EUR 42,6143  0,01 0,03 43,7073  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес