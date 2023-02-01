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АНАЛІТИКА

ВАКС визнав підозру ексглаві «Нафтогазу» Коболєву необґрунтованою – адвокат

15:41 31.01.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву підозру в заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн, повідомив його адвокат Олексій Носов.

"Висновок слідчого судді за результатами розгляду та оцінки доводів сторін: підозра, пред'явлена Андрію Коболєву, необґрунтована", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

З його слів, прокуратура вже подала апеляційну скаргу на це рішення ВАКС. "Тому тепер Апеляційна палата ВАКС має оцінити як наші доводи, так і висновки слідчого судді, і ухвалити остаточне рішення у питанні обрання запобіжного заходу", - уточнив адвокат.

"Не вдаючись надто глибоко в юридичні деталі тексту постанови, хочу поділитися моїм першим враженням: слідчий суддя за 12 днів розглядів у справі "стокгольмських бонусів" розібрався в ньому набагато глибше, ніж купа детективів НАБУ та прокурорів САП з 2018 року", - зазначив у свою чергу Коболєв.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексглаві "Нафтогазу" Коболєву про підозру в зловживанні службовим становищем при забезпеченні собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі премій на 229 мл. грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

ВАКС відмовив прокурору в обранні Коболєву запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн.

Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох суперечок між компаніями на постачання та транзит газу виніс рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. При цьому арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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