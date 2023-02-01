Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
ВАКС визнав підозру ексглаві «Нафтогазу» Коболєву необґрунтованою – адвокат
15:41 31.01.2023 |
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву підозру в заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн, повідомив його адвокат Олексій Носов.
"Висновок слідчого судді за результатами розгляду та оцінки доводів сторін: підозра, пред'явлена Андрію Коболєву, необґрунтована", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.
З його слів, прокуратура вже подала апеляційну скаргу на це рішення ВАКС. "Тому тепер Апеляційна палата ВАКС має оцінити як наші доводи, так і висновки слідчого судді, і ухвалити остаточне рішення у питанні обрання запобіжного заходу", - уточнив адвокат.
"Не вдаючись надто глибоко в юридичні деталі тексту постанови, хочу поділитися моїм першим враженням: слідчий суддя за 12 днів розглядів у справі "стокгольмських бонусів" розібрався в ньому набагато глибше, ніж купа детективів НАБУ та прокурорів САП з 2018 року", - зазначив у свою чергу Коболєв.
Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексглаві "Нафтогазу" Коболєву про підозру в зловживанні службовим становищем при забезпеченні собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі премій на 229 мл. грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
ВАКС відмовив прокурору в обранні Коболєву запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн.
Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох суперечок між компаніями на постачання та транзит газу виніс рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. При цьому арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
ТОП-НОВИНИ
|Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо «зміцнює обороноздатність країни за кордоном»
|Народні депутати під час війни купили елітних автомобілів щонайменше на 45 мільйонів
|Шмигаль, слідом за Зеленським, не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України
|«Слуги народу» пропонують передати 53 мільярди на відновлення міністерству Кубракова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ВАКС визнав підозру ексглаві «Нафтогазу» Коболєву необґрунтованою – адвокат
|Байден: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
|Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців
|До України вирушили перші 60 БМП «Bradley»
|США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні
|Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela