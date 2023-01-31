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«Слуги народу» пропонують передати 53 мільярди на відновлення міністерству Кубракова
У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону 8399 про збільшення витрат держбюджету на 5,5 млрд грн.
Як повідомила очільниця Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу", проєкт може стати першими змінами до бюджету в цьому році.
Зокрема, документ пропонує виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення.
Крім того, проєкт закону передбачає збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд, а саме:
* 1,35 млрд грн - нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) - коштом кредиту від уряду Австрії,
* 1,12 млрд грн - на програму відбудови мостів (кредит уряду Великої Британії),
* 1,28 млрд грн - на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття).
* 1,094 млрд грн - на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі),
* 365,7 млн грн - Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку),
* 285 млн грн - на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі),
* 80 млн грн - на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант уряду Японії).
Як наголосила Підласа, усі кредитні і грантові угоди вже підписані, погоджені та частково виділені, а відтак, йдеться лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження.
Як повідомлялося, 1 грудня 2022 року Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Для цього Міністерство розвитку громад та територій об'єднали з Міністерством інфраструктури.
13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного міністерства.
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