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Байден: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
08:40 31.01.2023 |
Президент Джо Байден у понеділок, 30 січня, відповів негативно на запитання журналістів про те, чи збираються США постачати Україні реактивні винищувачі F-16. "Ні", - цитує його відповідь, зокрема, агентство AFP.
26 січня радник Байдена з безпеки Джон Файнер, відповідаючи на запитання телеканала MSNBC, чи розглядається питання про надання винищувачів F-16 Києву, заявив, що у Вашингтоні "не виключають цього". Того самого дня представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила журналістам, що це питання "не збираються знімати з порядку денного", наголосивши водночас, що українським пілотам знадобиться тривале навчання для використання F-16.
Видання Politico писало, що країни НАТО після рішення відправити в Україну німецькі та американські танки обговорюють можливість постачання Києву бойових літаків, незважаючи на побоювання подальшої ескалації.
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