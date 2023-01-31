Байден: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16

Президент Джо Байден у понеділок, 30 січня, відповів негативно на запитання журналістів про те, чи збираються США постачати Україні реактивні винищувачі F-16. "Ні", - цитує його відповідь, зокрема, агентство AFP.

26 січня радник Байдена з безпеки Джон Файнер, відповідаючи на запитання телеканала MSNBC, чи розглядається питання про надання винищувачів F-16 Києву, заявив, що у Вашингтоні "не виключають цього". Того самого дня представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила журналістам, що це питання "не збираються знімати з порядку денного", наголосивши водночас, що українським пілотам знадобиться тривале навчання для використання F-16.

Видання Politico писало, що країни НАТО після рішення відправити в Україну німецькі та американські танки обговорюють можливість постачання Києву бойових літаків, незважаючи на побоювання подальшої ескалації.