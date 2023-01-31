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До України вирушили перші 60 БМП «Bradley»
22:29 30.01.2023 |
Транспортне управління США відправило першу партію бойових машин Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 мільярда доларів США.
Як пише Мілітарний, про це повідомила Служба розповсюдження візуальної інформації міністерства оборони США на своєму офіційному сайті.
Вантаж, що містить понад 60 Bradley, залишив береги Північного Чарльстона штату Південна Кароліна 25 січня.
Мілітарний повідомляв, що Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.
M2 Bradley
M2 Bradley - основна бойова машина піхоти армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems.
Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий - 600. В арсеналі БМП - бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.
Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння - спарений з гарматою кулемет M240C.
До України надійдуть бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.
Модернізовані машини отримали нову бойову інформаційно-керуючу систему, яка дозволяє обмінювати інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.
Також на БМП встановлено тактичну навігаційну систему TACNAV (Tactical Navigation System) з приймачем GPS. M2A2 ODS має встановлену цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).
Захист машини вдосконалений інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.
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