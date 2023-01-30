США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні

Сергій Козьяков, кандидат юридичних наук, адвокат / ZN.ua

США створили приголомшливо могутній інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які в незаконний спосіб використовували, використовують або будуть використовувати допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Ця робота ведеться з допомогою кримінальних слідчих, як власних, так і залучених фахівців правоохоронних органів США та Європи. Обов'язок збирати необхідну інформацію також покладено на 17 організацій, які входять до Розвідувального співтовариства США. Ця робота розпочалася ще в червні 2022 року.

Про це стало відомо 18 січня цього року, коли на сайті офісу генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) з'явився документ «Стратегічний план нагляду за допомогою Україні» (Strategic Oversight Plan For Ukraine Response).

Пояснення для шахраїв і корупціонерів, які все ще не зрозуміли, що відбувається

Величезний обсяг допомоги, яку США разом із союзниками надають Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є загальновідомим фактом. Але якщо в Україні емоції українських громадян виникають стосовно асортименту та кількості озброєння, яке можуть надати США бажано якнайшвидше, то не тільки емоції, а й думки та дискусії у громадян і особливо політиків США виникають в основному щодо ефективності використання не лише зброї, а й фінансової, економічної та гуманітарної допомоги в цілому. Ці дискусії вийшли на найвищий політичний рівень «занепокоєння національною безпекою».

І тепер на тому самому найвищому рівні державного управління США визначено, що надійний незалежний нагляд за процесом надання урядом США підтримки Україні має важливе значення для забезпечення ефективності та дієвості цієї підтримки й інших заходів реагування уряду США. Такий підхід є розвитком Стратегії США з протидії корупції, затвердженої за ініціативою президента Джо Байдена в грудні 2021 року.

Документ нагадує, що Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд дол. на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.

У тексті документа надано вичерпний перелік програм допомоги в галузі оборони, яку Сполучені Штати надали Україні станом на 21 грудня 2022 року із зазначенням назв і кількості оборонних систем.

Звертаємо увагу, що у тексті також згадується гуманітарна, економічна та інша допомога, яка надається урядом США, в тому числі пряма бюджетна підтримка українському уряду через Світовий банк.

Зазначається, що у березні-грудні 2022 року Конгрес США ухвалив чотири екстрені заходи додаткового фінансування для України на загальну суму понад 113,4 млрд дол. По лінії Міністерства оборони допомога становила 62,3 млрд дол., уряду та USAID - 46,1 млрд, інших інституцій - 5 млрд дол. Між тим кількість і масштаб випадків викритої корупції в Україні та приклади неякісного врядування наявними ресурсами активізували політичні дискусії між демократами і республіканцями в США.

А нова політична конфігурація за наслідками осінніх виборів спонукала демократів прискорити створення механізму контролю за величезною за обсягом воєнною, економічною, фінансовою та гуманітарною допомогою, що може певною мірою дозволити нейтралізувати політичні перемоги республіканців і продемонструвати виборцям турботу про належне та прозоре використання грошей платників податків.

Зважаючи на існуючі правила прискіпливо рахувати бюджетні видатки, США вирішили скористатися моделлю нагляду, яка використовувалася та продовжує застосовуватися для закордонних операцій на випадок непередбачуваних ситуацій по всьому світові.

У тексті прямо зазначається, що, плануючи такий нагляд, Сполучені Штати прагнуть «визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань».

Повідомляється, що для подальших дій створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID - «могутньої трійки»), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США .

Зауважується, що спільний підхід буде реалізовуватися спеціальними командами досвідчених професіоналів з нагляду, що дає можливість здійснювати комплексний і стратегічний моніторинг для забезпечення цілісності та ефективності допомоги США та притягнути до відповідальності тих, хто прагне корупції або зловживання цими життєво важливими програмами та діяльністю.

Також у тексті наголошується на тому, що буде забезпечене ефективне донесення планів і результатів спільної роботи до Конгресу та громадськості.

Додатково слід звернути увагу на те, що наглядовий персонал офісів «Могутньої трійки» почав проводити щомісячні зустрічі для координації наглядової діяльності в Україні ще у червні 2022 року.

Станом на 31 грудня 2022 року до складу робочої групи входять наглядові організації (генеральних інспекцій): Міністерства оборони, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку, Агентства аудиту оборонних контрактів, Міністерства сільського господарства, Міністерства торгівлі, Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб, Міністерства внутрішньої безпеки, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Експортно-імпортного банку США, Міжнародної фінансової корпорації розвитку, Управління звітності уряду, Агентства аудиту, Армійського ревізійного агентства, Морської аудиторської служби.

Критично важливо, що до цього списку також входять 17 розвідувальних організацій, які визначаються терміном «Розвідувальне співтовариство США» , завданнями яких є збір інформації та ведення розвідувальної діяльності в інтересах США.

Команди «Могутньої трійки» та з інших агентств спільно вирушили до України, щоб отримати інформацію з перших вуст. Ці скоординовані візити на об'єкти формують спільне розуміння проблем і відіграють важливу роль у підвищенні обізнаності щодо ризиків шахрайства й корупції та обов'язків звітування. Ці заходи включають зустрічі з офіційними особами США в регіоні, українською владою, НАТО, представниками інших двосторонніх донорів, Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжурядовими міжнародними організаціями, які беруть участь у реагуванні.

Звертаємо увагу на ту частину документа, яка є надзвичайно цікавою з огляду на останні українські новини про викриття українських і не тільки українських топ-корупціонерів.

Розслідування

Саме так називається розділ документа, в якому повідомляється, що офіси «Могутньої трійки» мають кримінальних слідчих у США та Німеччині, які зосереджені на справах щодо України. Ці кримінальні слідчі співпрацюють один з одним, а також з іншими співробітниками уряду США та міжнародних правоохоронних органів для захисту гуманітарної допомоги та допомоги безпеки США і відповідних контрактів для України від шахрайства, марнотратства та зловживань. Крім того, ці слідчі виявляють, координують та супроводжують розслідування шахрайства і корупції та координують активні заходи для виявлення та стримування злочинців, які будуть незаконно використовувати допомогу уряду США Україні.

Особам, які все ще хочуть взяти участь у розкраданні допомоги Сполучених Штатів Україні, буде цікаво дізнатися про те, що, крім того, Служба кримінальних розслідувань «Могутньої трійки» співпрацює з військовими кримінально-розшуковими організаціями, іншими федеральними партнерами з правоохоронних органів і Міністерством юстиції США, а також міжнародними партнерами з правоохоронних органів щодо слідчих дій, пов'язаних з Україною. Безумовно, це позначиться і на швидкості прийняття рішень в Україні, і на кількості охочих ставити свої підписи під будь-якими фінансовими документами, але що поробиш - уже не відмахнутися.

На діяльність для забезпечення нагляду за загальними асигнуваннями на реагування в Україні Агентства «Могутньої трійки» та Управління звітності уряду за рішенням Конгресу отримали додатково 42,0 млн дол.

Як ставитися до появи в наших краях аудиторів і слідчих «Могутньої трійки» з найкращими якостями бультер'єрів? Спробуємо пояснити. Коли країна витрачає на дуже важливу справу більш як 100 млрд дол. і звикла не давати можливості красти гроші платників податків та перевіряти, чи є належним врядування витрат, це правильно. А якщо ці гроші витрачено на нас, то нам слід зацікавлено допомагати в цій важливій роботі, вчитися алгоритмів успішної практики. Це важливо і в мирний час і ще важливіше під час війни.

Якщо, крім навичок аудиту використання грошей платників податків, ми додатково набудемо новий досвід належного врядування щодо ефективного використання коштів під час війни, то це не тільки приведе до більш ефективного використання міжнародної допомоги. Новий досвід професійного і відповідального використання коштів, які йдуть на фінансування економіки і соціальних потреб, нам ще більше знадобиться після закінчення війни, коли обов'язково настане час для відновлення країни. Ймовірно, в мирний час нам будуть давати менше зброї та більше грошей на відновлення. Найшвидше, аудит належного врядування щодо використання таких коштів буде ще жорсткішим. І до цього точно приєднаються також наші європейські союзники.

Що ж до покарання шахраїв і корупціонерів, то інституційно наявні всі необхідні засоби. В разі юрисдикції України працює НАБУ. В разі юрисдикції США - Мін'юст США, ФБР і санкційні механізми.

А зараз важливо, хто саме керуватиме роботою «Могутньої трійки» і чи будуть дійсно професійними і досвідченими всі члени команди. Не менш важливо і те, чи встигли професіонали із США вивчити уроки аналогічної діяльності в Іраку і Афганістані, де не обійшлося без проблем. Створимо успішну історію разом. ОК?