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АНАЛІТИКА

«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»

17:08 26.01.2023 |

Політика

 

Народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з "представниками української громади".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію та голову партії Олену Шуляк.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала Шуляк.

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка також звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Арахамія.

Зазначимо, що навіть після виключення з партії Тищенко залишиться народним депутатом. Скласти мандат він може за особистим бажанням.

Нагадаємо, посольство України в Таїланді повідомило, що 27 січня у бангкокському готелі Novotel відбудеться зустріч з Тищенком нібито для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»

 Повідомлення про поїздку Тищенка у Таїланд (скриншот: facebook.com/ukr.embassy.thailand)

При цьому 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає обмеження на виїзд за кордон для низки чиновників, зокрема, депутатів та міністрів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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