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«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
17:08 26.01.2023 |
Народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з "представниками української громади".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію та голову партії Олену Шуляк.
"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала Шуляк.
Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка також звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".
"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Арахамія.
Зазначимо, що навіть після виключення з партії Тищенко залишиться народним депутатом. Скласти мандат він може за особистим бажанням.
Нагадаємо, посольство України в Таїланді повідомило, що 27 січня у бангкокському готелі Novotel відбудеться зустріч з Тищенком нібито для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".
При цьому 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає обмеження на виїзд за кордон для низки чиновників, зокрема, депутатів та міністрів.
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