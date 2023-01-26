Politico: кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася

За інформацією дипломатичних джерел видання Politico, дискусія про надання Україні у майбутньому західних винищувачів вже почалася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico від 26 січня.

Розмови із більш як десятком західних посадовців - дипломатів і військових - засвідчують, що внутрішня дискусія про літаки для України вже почалася; питання активно лобіюють сама Україна та балтійські держави. Один зі співрозмовників з країн Північної Європи теж відзначив, що винищувачі "були б природним наступним кроком" після того, як союзники вирішили надати танки.

Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж довкола танків, через побоювання ескалації.

За словами одного зі співрозмовників, у Вашингтоні кажуть, що про винищувачі на цей час "поки не може бути мови". "Це червона лінія. Але ж минулого літа "червоною лінією" були HIMARS, але врешті це зрушилося. Потім це були танки - і це зрушилося", - зазначив він.

Ще один співрозмовник з Європи звернув увагу на те, з якою швидкістю останнім часом почали прийматися рішення щодо важчої зброї. На його думку, хоча прямо зараз ідея про надання Україні винищувачів виглядає чимось неможливим, вже за деякий час про це можуть почати говорити цілком серйозно.

Вважається, що саме авіація буде у центрі уваги на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн"), що запланована у лютому. На думку співрозмовників видання, може йтися про якийсь орієнтовний план на випадок, якщо Україна у певний момент критично потребуватиме літаків.

Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поки категорично виключає ідею надання Україні військових літаків.

У європейських столицях вже вважають, що війна може тягтися ще 3-5 років і навіть довше, та що Захід впритул підійшов до межі, коли може надати Україні якісь види озброєння, не спровокувавши Росію на радикальну ескалацію. Крім того, є побоювання, що у разі цієї ескалації похитнулася би суспільна підтримка допомоги Україні всередині західних держав.

За словами одного з європейських дипломатів, пише видання, ще на початку 2022 року західні союзники домовилися починати давати Україні серйознішу підтримку зброєю поетапно і щоразу оцінювати ситуацію - бо інакше "спровокували би жорстку реакцію Росії", аж до застосування ядерної зброї. "Можна назвати це "процесом призвичаєння (Путіна)", - зазначає співрозмовник. Відтак за рік після перших ПТРК вже прийняте рішення про танки. На його думку, про винищувачі "питання стоїть лише в тому, коли".

Співрозмовники видання у Європі сходяться на тому, що Захід спочатку хоче вичерпати усі, крім винищувачів, види допомоги, які ще не надавалися і будуть корисними - як ударні дрони та ракети більшої дальності.

Та є ознаки, що США у перспективі вже готуються до надання Україні літаків - так, влітку Палата представників затвердила проєкт про 100 млн доларів на навчання українських пілотів, а у жовтні з України надійшло повідомлення, що групу пілотів вже обрали для освоєння західних винищувачів.

Освоєння західних винищувачів буде для України викликом і з логістичних причин - починаючи від технічних особливостей та обслуговування і закінчуючи тим, що вони потребують довгих злітних смуг, і Росії було б відносно легко помітити розгортання адаптованих місць базування та вдарити по них. Серед експертів є думки, що Україні більше підійшли би F-18 або Gripen - але їх досить мало.